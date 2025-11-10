पर्यटन मंत्री के काफिले की 6 कारें आपस में टकराईं, लोकार्पण को जाते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के काफिले में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं की छह कारें आपस में टकरा गईं। यह घटना नारखी क्षेत्र के बछगांव के पास जलेसर सर्विस रोड पर रविवार दोपहर डेढ़ बजे हुई। इस दौरान काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई।



पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बछगांव स्थित शिव मंदिर (शिव गुफा) के लोकार्पण कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में शामिल एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे पीछे चल रही गाड़ियों के चालकों को संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जिससे किसी का अगल तो किसी का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।