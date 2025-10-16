पिता-पुत्र समेत तीन लुटेरे गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली... फिरोजाबाद पुलिस से हुआ एनकाउंटर
फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मैनपुरी के पिता-पुत्र समेत तीन लुटेरे गिरफ्तार हुए। छीछामई नहर पुलिया के पास घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। दो लुटेरों के पैर में गोली लगी, जबकि एक भागने के प्रयास में घायल हो गया। उनके पास से तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद हुए। आरोपियों की पहचान नासिद, शाहरुख और यूनिस के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पुलिस मुठभेड़ में पिता-पुत्र समेत मैनपुरी के तीन लुटेरे गिरफ्तार किए गए है। छीछामई नहर पुलिया पर बुधवार रात दो बजे पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बाइक से भागने के चक्कर गिरकर घायल है। तलाशी में उनके पास से तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है।
छीछामई नहर पुलिया के पास से बुधवार रात दो बजे घेरेबंदी कर पकड़ा
एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि शिकोहाबाद पुलिस को बुधवार रात सूचना मिली कि तीन बदमाश ड़ाहिनी बाम्बा की पटरी के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर अनुज कुमार और एसओजी निरीक्षक प्रेम शंकर पांडेय की टीम ने छीछामई नहर पटरी पर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक बाइक पर तीन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे। उन्हें रोका गया तो बाइक मोड़कर भागने लगे। इसी चक्कर में तीनों बदमाश बाइक से गिर गए।
11 अक्टूबर नीमखेरिया के पास युवक से लूटा था बाइक और मोबाइल
पुलिस टीम को आगे बढ़ते फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में दो लुटेरे पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक बाइक से गिरने से घायल है। पकड़े गए बदमाशों से तीन तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक व मोबाइल फोन, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। गोली लगने से घायल बदमाशों की पहचान नासिद उर्फ लंगडा, शाहरुख निवासीगण बडाहार थाना घिरोर जनपद मैनपुरी हैं। वहीं बाइक से गिरकर घायल यूनिस उर्फ गुलफाम उर्फ अमीन शाहरूख का पिता है।
