तीन करोड़ की पहली किस्त जारी... यूपी में जायमई माता मंदिर सहित 3 धर्मस्थलों की 4.73 Cr₹ से बदलेगी सूरत

संवाद सहयोगी, जागरण सिरसागंज। शासन के आदेश पर जिले के प्राचीन धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों का विकास कराया जा रहा है। इसी के तहत पर्यटन मंत्री ठा. जयवीर सिंह के प्रयासों से जायमई माता मंदिर, रामकंठ आश्रम, रामकृष्ण धाम मंदिर पर विकास कार्य कराने की मंजूरी मिली है। इसमें 4.73 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। पहली किस्त के रूप में तीन करोड़ की धनराशि जारी की गई है।