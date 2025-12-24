परिवहन निगम की कार्रवाई, बार-बार नियम तोड़ने वाले 56 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। छह माह में ऐसे 56 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए है। इनमें अधिकतर ओवरलोड और ओवर स्पीड वाले वाहन चालक शामिल हैंं। तीन बार से अधिक चालान कटने के बाद भी नियमों को अनदेखी करने पर ये कार्रवाई की गई है।
तीन से अधिक बार नियम तोेड़ने पर की गई कार्रवाई
चालान की कार्रवाई सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि ये आपके वाहन चलाने का अधिकार भी छीन सकता है। अगर आप चालान होने के बाद भी लगातार नियम तोड़ रहे हो तो फिर कार्रवाई की हद में आ सकते हैं। यातायात नियम तोड़ने, दूसरों की जिंदगी मुसीबत में डालने वाले, तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने वाले ऐसे लोग विभाग के निशाने पर हैं।
छोटे वाहन चालकाें पर अब तक कार्रवाई नहीं
एआरटीओ की ओर से सिर्फ भारी वाहन चालकों पर ही कार्रवाई की गई है। इसका कारण यह भी है कि चार पहिया, दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर कई चालान होने के बाद भी उनकी सूची परिवहन विभाग को नहीं दी गई।
आंकड़ों की नजर निलंबन की कार्रवाई:
माह.............ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
जुलाई.................13
अगस्त................11
सितंबर...............10
अक्टूबर..............06
नवंबर................08
दिसंबर...............08
एआरटीओ सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि अभी तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। पांच से अधिक बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद दूसरा लाइसेंस भी नहीं बनेगा।
