फिरोजाबाद पुलिस की अफीम तस्करों पर कार्रवाई, दो भाइयों की 1.60 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रसूलपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) आगरा यूनिट की टीम ने दो अफीम तस्करों की 1.60 लाख की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। आरोपित सगे भाई हैं और हरियाणा निवासी हैं।

कोर्ट के आदेश पर हरियाणा जाकर की गई कार्रवाई

रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ आगरा की टीम ने एक अगस्त को ट्रक में छिपाकर ले जाए जा रहे 120 किलोग्राम अफीम के साथ आसफाबाद चौराहे से सगे भाइयों मुसलम खान व असलम खान निवासीगण ग्राम डाडका थाना होडल जिला पलवल को गिरफ्तार किया गया था। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी।