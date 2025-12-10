फिरोजाबाद पुलिस की अफीम तस्करों पर कार्रवाई, दो भाइयों की 1.60 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
फिरोजाबाद में, रसूलपुर पुलिस और एएनटीएफ आगरा यूनिट ने दो अफीम तस्कर भाइयों की 1.60 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की। इन भाइयों को 120 किलोग्राम अफीम के साथ ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रसूलपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) आगरा यूनिट की टीम ने दो अफीम तस्करों की 1.60 लाख की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। आरोपित सगे भाई हैं और हरियाणा निवासी हैं।
कोर्ट के आदेश पर हरियाणा जाकर की गई कार्रवाई
रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ आगरा की टीम ने एक अगस्त को ट्रक में छिपाकर ले जाए जा रहे 120 किलोग्राम अफीम के साथ आसफाबाद चौराहे से सगे भाइयों मुसलम खान व असलम खान निवासीगण ग्राम डाडका थाना होडल जिला पलवल को गिरफ्तार किया गया था। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी।
इसी क्रम में मंगलवार को रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ ने मुसलम खान व असलम खान द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिह्नित कराकर कोर्ट के आदेश पर पांच ट्रक व एक बोलेरो गाडी को फ्रीज किया गया है।
