फिरोजाबाद: कपड़े अस्तव्यस्त और शरीर पर चोट के निशान, शौच गई किशोरी से दुष्कर्म; पीटकर मरणासन्न किया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। खैरगढ़ के एक गांव में शौच के लिए गई किशोरी रविवार सुबह खेत में मरणासन्न हालत में पड़ी मिली। उसके कपड़े अस्तव्यस्त होने के कारण दुष्कर्म की भी आशंका जताई गई है। पुलिस ने किशोरी को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है।

एक गांव निवासी किशोरी शनिवार रात आठ बजे शौच के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर स्वजन ने रात में उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।

रविवार सुबह खेत में मिली रविवार सुबह नौ बजे ग्रामीणों ने किशोरी को खेत में पड़ा देखा। जानकारी पर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। किशोरी की गर्दन और चेहरे पर चोटों के निशान थे। साथ ही उसके कपड़े भी अस्तव्यस्त थे। स्वजन ने दुष्कर्म और जानसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।