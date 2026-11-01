घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को दिवाली पर राहत: कमर्शियल LPG सिलिंडर महंगा, आगरा का नया रेट

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलिंडरों की नई कीमतें लागू हो गई हैं। तेल कंपनियों ने एक नवंबर से कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है।

नई दरों के मुताबिक, आगरा में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलिंडर अब 2873.50 रुपये में मिलेगा। अक्टूबर में इसकी कीमत 2864 रुपये थी। यानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई कारोबारियों को अब प्रत्येक सिलिंडर पर 9.50 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।