हार्ट-किडनी मरीजों के फ्री इलाज को 15 करोड़ Rs, आगरा के SN में राशक कार्ड वाले पेशेंट का निशुल्क ट्रांसप्लांट 

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हृदय, कैंसर, गुर्दा, लिवर रोगियों के निश्शुल्क इलाज के लिए असाध्य रोग निधि से 15 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर राशन कार्ड धारक मरीजों को एसएन में कैंसर सर्जरी, हार्ट सर्जरी के साथ ही गुर्दा प्रत्यारोपण भी निश्शुल्क हो सकेगा। पिछले वर्ष असाध्य रोग निधि का आठ करोड़ का बजट मिला था, इस बार सात करोड़ रुपये बजट बढ़ा गया है। इससे ज्यादा मरीजों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

एसएन मेडिकल कॉलेज की सुपरस्पेशियलिटी विंग (एसएस) विंग में जटिल कैंसर सर्जरी, हृदय रोगियों की एंजियोग्रॉफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट बाईपास सर्जरी के साथ ही गुर्दा रोगियों की डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा रहा है। इसके लिए आगरा के साथ ही मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, भरतपुर से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं।

राशन कार्ड धारक मरीजों की निश्शुल्क होगी सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और गुर्दा प्रत्यारोपण जिन मरीजों पर आयुष्मान कार्ड नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे हृदय, कैंसर, गुर्दा, लिवर मरीजों पर राशन कार्ड होने पर असाध्य रोग निधि से निश्शुल्क इलाज किया जा रहा है। अभी तक छह करोड़ रुपये से मरीजों का असाध्य रोग निधि से इलाज किया जा चुका है।

प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि असाध्य रोग निधि के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट आ गया है, यह पिछले वर्ष से सात करोड़ रुपये अधिक है। इस बार बजट देरी से मिला है, अभी तक छह करोड़ रुपये मरीजों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं।