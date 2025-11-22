बच्चों संग मायके गई थी पत्नी, मोबाइल पर बात करने के बाद युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या

संवाद सहयोगी, जागरण. नारखी। युवक ने पत्नी से मोबाइल पर बात करने के बाद अपने कमरे में तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी अपने बच्चों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई है मायके नारखी में गांव बजीरपुर कोटला निवासी 26 वर्षीय सौरव ने शुक्रवार रात आठ बजे घर के कमरे में गोली मार ली। उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि सौरभ मजदूरी करता था। उसके दो बच्चे हैं। पत्नी के मायके में शादी है। वह बच्चों को लेकर दो दिन पहले मायके गई थी। रात में सौरभ घर पहुंचा। उसने पत्नी से मोबाइल पर बात की। इसके बाद ही उसने गोली मार ली। दो वर्ष पहले सौरभ के पिता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।