दोस्ती, अश्लील फोटो और ब्लैकमेलिंग... किशाेर की करतूत ने सभी को चौंकाया, छात्रा से घर में कराई चोरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक छात्रा से दोस्ती के बाद किशोर उसके अश्लील फोटो बना कर ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसने छात्रा से घर में ही मां के सोने के गहने और नकदी की चोरी कराई। चोरी की घटना के बाद छात्रा के स्वजन को शक हुआ तो पूछताछ की। इसके बाद मामला खुल गया। पीड़ित स्वजन ने थाना दक्षिण में शिकायत की। पुलिस ने आरोपित किशोर को पकड़ कर कार्रवाई कर रही है।

थाना दक्षिण पुलिस ने आरोपित किशोर को पकड़ा

आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा एक शादी समारोह में गई थी। वह उसे डांस करते देख दसवीं का एक छात्र उस पर मुग्ध हो गया। उसने छात्रा से दोस्ती कर बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद दोनों की मुलाकात भी होने लगी। इसका फायदा उठाकर छात्र ने उसका आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खींच लिया। इसके बाद यह फोटो दिखाकर वह छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। उसने छात्रा से घर में मां के आभूषण की चोरी करवाई। स्वजन को शक हुआ तो छात्रा से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने किशोर के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात बताई है।