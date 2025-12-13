टूटा दान पात्र और बिखरे नोट, फिरोजाबाद के काशी विश्वनाथ मंदिर से एक लाख की चोरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगला करन सिंह मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर में गुरुवार रात दान पत्र का ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह मंदिर में लोग पूजा करने पहुंचे तो दानपत्र टूटा हुआ था। आसपास नोट बिखरे हुए थे। सूचना पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

नगला करन क्षेत्र में कई वर्ष पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर में शुक्रवार सुबह मोहल्ले के लोग पूजा करने पहुंचे तो दानपत्र का ताला टूटा हुआ था। आसपास कुछ नोट बिखरे पड़े थे। मंदिर में चोरी की सूचना पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर थाना उत्तर पुलिस पहुंची।

मंदिर समिति के रवींद्र सिंह ने बताया कि चोर दानपत्र का ताला तोड़कर पेटिका उठाकर नीचे ले गए और उसमें से सौ और पांच सौ के नोट निकाल ले गए, लेकिन हड़बड़ी में कुछ छोटे नोट नहीं समेट पाया।



थाना उत्तर पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

आशंका है कि चोर लगभग एक लाख रुपये चोरी कर ले गए है। क्योंकि एक वर्ष में जब भी दानपत्र खुलता था तो एक से लेकर सवा लाख तक रुपये निकलते थे।

इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया गया है। उससे आशंका है कि चोर आसपास का ही हो सकता है।