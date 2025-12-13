UP में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात, SIR को लेकर प्रो. रामगोपाल यादव ने कही ये बात

संस, जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो रखी है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रो.रामगोपाल यादव ने कहा कि एसआइआर में धांधली को लेकर सरकार और उसके मंत्री अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। हमारे पास फ़ोटो और वीडियो हैं। जिनमें भाजपा के मंत्री और पदाधिकारी सभी जगह बैठक करके अधिकारियों पर दबाब बना कर वोट बनवा रहे है, लेकिन हम और हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं सोनिया गांधी द्वारा नागरिकता से पहले से वोट डालने के आरोप को झूठा बताया।

इंडिगो एयरलाइंस के मामले में उन्होंने कहा कि एक बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस कंपनी को अव्यवस्थित किया जा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा कि सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में तो पहले से ही इमरजेंसी लगी हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।