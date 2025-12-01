मोटे मुनाफे का दिया लालच, साफ्टवेयर इंजीनियर से निवेश के नाम पर हो गई लाखों की ठगी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। साफ्टवेयर इंजीनियर से निवेश के नाम पर 7.84 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शिवनगर जलेसर रोड निवासी इंजीनियर ने थाना उत्तर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंजीनियर आकाश अग्रवाल ने तहरीर में बताया है कि 23 नवंबर को माेबाइल नंबर से किसी ने उनके वाट्सअप पर निवेश करने के लिए संदेश भेजा था। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम से जोड़ा गया। शातिरों ने काम समझाने के बाद उन्हें निवेश के कहा।

दूसरे दिन 24 नवंबर से आकाश ने कई किश्तों में आनलाइन रकम स्थानांतरित की। कुल 7.84 लाख रुपये दिए गए नंबर पर जमा कर दिए। इतनी रकम जमा करने के बाद भी उनसे और रकम जमा करने के लिए कहा जाता रहा। इससे आकाश को शक हुआ।

उन्होंने रकम निकालना चाहा, लेकिन रकम नहीं निकली। तब उन्हें ठगी का पता चला। उन्होंने तत्काल ठगी के मामले की आनलाइन शिकायत की और थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि साफ्टवेयर इंजीनियर की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

साइबर ठगी से ऐसे बचे ईमेल आदि का मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें।

- अपने खातों पर टू-फैक्टर आथेंटिकेशन (2एफए ) सक्षम करें।

एंटी-वायरस साफ़्टवेयर और फायरवाल का उपयोग करें।

अपने आपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप को नवीनतम संस्करणों में अपडेट रखें।

किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें।

किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले उसकी सुरक्षा और यूआरएल की जांच करें।

सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई का उपयोग करने से बचें।

व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

किसी को भी अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक खाते का नंबर, पासवर्ड, या ओटीपी न दें।

घर बैठे पैसे कमाएं जैसे लुभावने विज्ञापनों और संदेशों से सावधान रहें।

इंटरनेट मीडिया सेटिंग्स को प्रबंधित करें और केवल उन लोगों के साथ जानकारी साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं।

किसी भी ऑनलाइन रिश्ते पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, खासकर यदि वे आपसे पैसे की मांग करते हैं