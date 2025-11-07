Language
    स्मार्ट सिटी फ‍िरोजाबाद की सुधरेगी ड्रेनेज व्यवस्था, 54.50 करोड़ मिले; नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने जारी की नई कार्य योजना

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों के नाम से देशभर विख्यात शहर धीरे-धीरे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शहर काे तेजी से विकास करने के साथ ड्रेनेज व्यवस्था में भी सुधार होगा। मुख्य चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा, साथ ही मलिन बस्तियों को भी चमकाने का कार्य किया जाएगा।

    योगी सरकार ने फिरोजाबाद को राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया है। औद्योगिक शहर को तेजी से विकसित करने के लिए करोड़ों का बजट दिया जा रहा है। सुभाष तिराहा से रेलवे स्टेशन तक सबसे व्यस्त मार्ग को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया गया है। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड टैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) भी संचालित है।

    नए वित्तीय वर्ष के लिए 54.50 करोड़ के कार्य नगर निगम की झोली में आए हैं। निर्माण विभाग के एक्सईएन आशीष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कार्य योजना जारी की है। इसमें शहर के मुख्य मार्गों और फुटपाथों को विकसित किया जाएगा। मलिन बस्तियों को भी चमकाने का कार्य होगा। इसके साथ शहर की ड्रेनेज व्यवस्था में शहर के मुख्य नालों का सुदृढ़ीकरण के साथ उनको ढकने की व्यवस्था भी होगी।

     

    स्मार्ट सिटी में यह होंगे कार्य

     

    25 करोड़ - शहर के आंतिरक नाले, नालियों का सुदृढ़ीकरण एवं कवरिंग का कार्य।
    20 करोड़ - शहर की प्रमुख सड़कों पर नालियों और फुटपाथ का विकास कार्य।
    पांच करोड़ - सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के बुनियादी ढांचे का सुधार कार्य।
    तीन करोड़ - चिह्नित मलिन बस्ती का एकीकृत विकास कार्य।
    डेढ़ करोड़ - चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य।

     

    नगर निगम सीमा के अंतर्गत वर्षों पुराने नालों से पर्याप्त पानी निकासी नहीं हो पा रही है। हादसों की आशंका को देखते हुए नालों को ढकने की वर्षों से मांग उठ रही है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शहर के प्रमुख चयनित नालों को ढकने का कार्य कराया जाएगा। इसके साथ मुख्य चौराहों का भी सुंदरीकरण होने बाहर से आने वालों को महानगर जैसा अहसास होगा।-कामिनी राठौर, मेयर