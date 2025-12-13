SIR in UP: फिरोजाबाद की वो बदनाम गली, पुलिस ने कराई थी बंद; अब 300 लापता मतदाताओं को ढूंढ़ रहे BLO
फिरोजाबाद शहर की एक बदनाम गली, जिसे पुलिस ने नौ वर्ष पहले बंद करा दिया था, अब एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सर्वे में 3 ...और पढ़ें
जासं, फिरोजाबाद। शहर की बदनाम गली को नौ वर्ष पूर्व पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया था। अब एसआइआर अभियान चला तो बीएलओ को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सर्वे के दौरान 300 से अधिक मतदाता लापता हैं।
आसपास के लोग भी मतदाताओं की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इससे एसआइआर की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।
बस स्टैंड के पास गली के चार घरों में जिस्म फरोशी का धंधा होने की जानकारी पर पुलिस प्रशासनिक टीम ने दिसंबर 2016 में इस गली से गृहस्थी परिवारों को छोड़कर अन्य को भगा दिया था। साथ ही चार मकानों पर सील लगा दी थी।
नौ वर्ष बीत जाने के बाद SIR प्रक्रिया के दौरान जब इस क्षेत्र का सर्वे किया गया तो 300 मतदाता लापता मिले। B शालिनी ने बताया कि गली के 300 से अधिक मतदाता घर छोड़कर चले गए हैं।
न तो परिवार का कोई सदस्य मिल रहा है और न ही आसपास के लोग उनके वर्तमान पते या स्थिति के बारे में कुछ बता पा रहे हैं। एसआइआर का फार्म भरने में बड़ी दिक्कत आ रही है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही इन लोगों का रिकार्ड जुटाने की कोशिश में लगे हैं।
ताकि मतदाता सूची प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के बाद अधिकांश लोग या तो शहर छोड़कर चले गए हैं या पहचान छिपाने के लिए किसी दूसरे इलाके में रह रहे हैं।
उधर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता विवरण का समय पर अपडेट होना जरूरी है, ऐसे में गली का मामला अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है।
