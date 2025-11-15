Toffee लेने गई बच्ची से दुकानदार ने की थी छेड़छाड़, मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक दुकानदार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने टॉफी लेने गई एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुस्तफाबाद रोड पर घेराबंदी की तो आरोपित ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
संस, जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। घर के पड़ोस में दुकान पर टॉफी लेने गई पांच वर्ष की बच्ची से छेड़खानी के आरोपित दुकानदार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार रात 12 बजे मुस्तफाबाद रोड के पुरातन चौराहे पर पुलिस ने घेरेबंदी की तो आरोपित ने फायरिंग शुरू कर दी।
पैर में गोली लगने से घायल दुकानदार को पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 13 नवंबर को पांच वर्षीय बच्ची घर से टॉफी लेने बगल स्थित दुकान पर गई थी। जहां उसने बच्ची के कपड़े उतारने के साथ गलत कार्य का प्रयास किया।
मुठभेड़ स्थल पर मौजूद पुलिस टीम।
इस पर बच्ची रोते हुए घर पहुंची और दुकानदार की करतूत के बारे में स्वजन को बताया। इस पर स्वजन थाने पहुंचे। पुलिस आरोपित दुकानदार मोहन लाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर तलाश में लगी थी। लेकिन घटना के बाद वह फरार हो गया था। शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपित मुस्तफाबाद रोड पर आ रहा है।
सूचना पर इंस्पेक्टर अनुज कुमार के नेतृत्व में टीम ने घेरेबंदी की। पुरातन तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इस पर आरोपित ने पुलिस की घेरेबंदी देखकर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस की फायरिंग में मोहनलाल के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। उसे पुलिस ने प्राथमिक उपचार दिलाया है।
