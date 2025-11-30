शिवपाल सिंह यादव का बड़ा खुलासा: बोले- अमित शाह के कहने पर भतीजे अक्षय के सामने लड़ा था चुनाव
सपा नेता शिवपाल यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2019 में अमित शाह के कहने पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से अक्षय की हार हुई, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। शिवपाल ने माना कि भाजपा परिवार की कलह का लाभ उठाना चाहती थी और अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी गलती थी।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वह फिरोजाबाद सीट से गृहमंत्री अमित शाह के कहने पर भतीजे के सामने चुनाव लड़े थे। यदि वे चुनाव न लड़ते तो अक्षय यादव को कोई नहीं करा पाता। वह बड़े अंतर से जीतते।
छह वर्ष बाद एक पॉडकास्ट में चर्चा के दौरान कहा हुई थी बड़ी गलती
17वीं लोकसभा के चुनाव में फिरोजाबाद की सीट काफी चर्चित रही। यहां से सपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव के सांसद पुत्र अक्षय यादव को दूसरी बार मैदान में उतारा था। वहीं भाजपा ने गुमनामी में जीवन बिता रहे सिरसागंज के पुराने कार्यकर्ता डा. चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया था। 2009 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1999 से काबिज रही सपा का पलड़ा भारी लग रहा था।
2019 के चुनाव में बने थे अक्षय यादव की हार का कारण, जीती थी भाजपा
इसी बीच परिवार में फूट के बाद सपा से अलग होकर प्रसपा बनाने वाले पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने यहां से स्वयं चुनाव लड़ने की घोषणा की तो मुकाबला रोचक हो गया। उसी समय ये चर्चाएं होने लगी थीं कि उन्हें चुनाव लड़ाने में भाजपा का हाथ हो सकता है, लेकिन उससे अधिक ये प्रचारित किया गया है कि वह पारिवारिक खुन्नस निकालने के लिए भतीजे के सामने मैदान में आए हैं।
अक्षय यादव 25 हजार वोटों से हारे थे
मई 2019 में परिणाम आया तो आशंकाएं सच साबित हुईं। अक्षय यादव 25 हजार वोटों से हार गए और डा. चंद्रसेन जादौन सांसद बन गए। सपा में वापसी के बाद 2024 में चुनाव से पहले जिले में आए शिवपाल यादव ने ये बात खुले मंचों से स्वीकार की थी कि अक्षय के सामने चुनाव लड़ना उनकी गलती थी, लेकिन छह वर्ष बाद उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया है कि भतीजे सामने वह अमित शाह के कहने पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग परिवार की लड़ाई का लाभ लेना चाहते थे। ये पाड कास्ट लगभग दो महीने पुराना है, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
2019 लोस चुनाव में इतने मिले थे वोट
भाजपा के डा. चंद्रसेन जादौन--4,86,077
सपा के अक्षय यादव--4,61,086
प्रसपा के शिवपाल यादव--91,054
इस संबंध में उस समय प्रसपा के जिलाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक अजीम भाई से बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि उन्होंने पाड कास्ट देखा नहीं है। इसलिए कुछ कह नहीं सकते। वहीं पूर्व सांसद डॉ. चंद्रसेन जादौन के बेटे ललित जादौन का कहना है कि ये शिवपाल यादव की निजी राय हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।