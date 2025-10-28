फिरोजाबाद में ननिहाल आए युवक को कमरे में बंद कर पीटा, पांच पर प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, शिकोहाबाद। भाई दूज पर मायके आई महिला के बेटे को गांव के ही पांच लोगों ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराकर पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना दक्षिण क्षेत्र के मुहल्ला नई बस्ती रेलवे स्टेशन निवासी पार्वती गुरुवार को बेटे रवि के साथ नौशेहरा में आई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के लोगों ने उसके बेटे के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर कमरे में बंद कर लात-घूंसों से पीटा गया।

इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर राजकुमार, हिमांशु, विजय कुमार, गुलशन और मोहित निवासी नौशहरा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। घर के बाहर से चोरी गए दो ट्रैक्टर घर के बाहर खड़े दो ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया है। एक घटना प्रोफेसर कालोनी के समीप सर्विस रोड की तो दूसरी शिव वाटिका मैनपुरी रोड की है। दोनों घटनाओं में आरोपित ट्रैक्टर चोरी कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगी है।

फरिहा के गांव मछरिया निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने प्रमोद कुमार निवासी आवबाग कालोनी मैनपुरी को ट्रैक्टर चालक के रूप में रखा था। उसने 19 अक्टूबर की रात में ट्रैक्टर सर्विस रोड पर प्रोफेसर कालोनी के पास खड़ा किया था।

सुबह उठे तो देखा कि ट्रैक्टर गायब था। कुछ देर बाद पता चला कि बबलू निवासी ओम नगर का ट्रैक्टर मैनपुरी रोड स्थित शिव वाटिका के पास से चोरी चला गया है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है।