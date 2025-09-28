Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली से पहले SGST टीम आने से खलबली, फिरोजाबाद के आकाशदीप ग्लास वर्क्स पर रात भर चली सर्वे की कार्रवाई

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:11 PM (IST)

    फिरोजाबाद के मौढ़ा गांव में एसजीएसटी टीम ने आकाशदीप ग्लास वर्क्स पर सर्वे किया। दीपावली से पहले हुई इस कार्रवाई में कम टैक्स जमा करने की आशंका जताई गई है। टीम ने रिकॉर्ड और स्टॉक का मिलान किया और फर्म स्वामी को नोटिस जारी करने की बात कही। जांच में कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गांव मौढ़ा स्थित आकाशदीप ग्लास वर्क्स में शनिवार देर रात तक एसजीएसटी की टीम द्वारा सर्वे की कार्रवाई की गई। टीम में शामिल अधिकारी इकाई से जुड़े सभी रिकार्ड और स्टाक का मिलान करने में जुटे रहे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी करने के लिए संबंधित उद्यमी को नोटिस जारी किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव मौढ़ा स्थित इकाई में जांच को पहुंचे जीएसटी की टीम

    दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही एसजीएसटी विभाग की एसआईबी टीम जिले में सक्रिय हो गई है। उपायुक्त संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की टीम गांव मौढ़ा स्थित आकाशदीप ग्लास वर्क्स में सर्वे के लिए पहुंची। टीम में शामिल अधिकारियों ने किसी व्यक्ति के बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद अधिकारी छह घंटे से अधिक सर्वे की कार्रवाई में जुटे रहे।

    कम टैक्स जमा करने की आशंका, जारी किया जाएगा नोटिस

    जीएसटी में सर्वे की कार्रवाई की भनक लगने से उद्यमियों में देर रात तक खलबली मची रही। इस दौरान इकाई में उपस्थित सेवायोजक और कर्मचारियों से कर जमा कराने के संबंध में पूछताछ की गई। कंप्यूटर में दर्ज रिकार्ड और स्टाक का मिलान किया गया।

    उपायुक्त ने बताया कि गांव मौढ़ा स्थिति एक इकाई में कम टैक्स जमा करने की आशंका पर सर्वे की कार्रवाई की गई है। फर्म स्वामी को नोटिस जारी किया जाएगा। जांच में कम टैक्स जमा करने की बात सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।