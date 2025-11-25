पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा: चरित्र सत्यापन में लगाई रिश्तेदार की फोटो, कानपुर देहात में ट्रेनिंग के दौरान खुली पोल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित एक अभ्यर्थी के फर्जीवाड़ा का चरित्र सत्यापन में खुलासा हुआ है। सिरसागंज पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि जिस फार्म में चस्पा फोटो के नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में रहता ही नहीं है। इस पर सिरसागंज थाने में अभ्यर्थी और उसके रिश्तेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर देहात में प्रशिक्षण के दौरान चरित्र सत्यापन में खुली पोल

सिरसागंज पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस सीधी भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थी ध्रुव कुमार निवासी ग्राम जायमई थाना सिरसागंज को जनपदीय स्तर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित कमेटी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त घोषित होने चरित्र सत्यापन के लिए सिरसागंज थाने को भेजा गया। अभ्यर्थी धुव कुमार के चरित्र सत्यापन फर्म पर चस्पा फोटो का सत्यापन किया गया, तो पाया गया कि आवेदन फर्म पर चस्पा फोटो ध्रुव कुमार का नहीं है।

सिरसागंज पुलिस जांच में सत्यापन फार्म में मिले दूसरी की फोटो ग्राम प्रधान व स्थानीय लोगों की मदद से आवेदन फॉर्म पर चस्पा फोटो के विषय में जानकारी की गई, तो बताया कि यह फोटो ध्रुव कुमार का नहीं है और न ही फॉर्म पर चस्पा फोटो का कोई व्यक्ति यहां रहता है। चरित्र सत्यापन संबंधी गठित कमेटी ने पुलिस की आख्या के आधार पर अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया गया। उसे नियुक्ति पत्र निर्गत न किए जाने के लिए जेटीसी जनपद कानपुर देहात को भेजा गया।

प्रमाण पत्र की जांच के लिए लिखा इसके बाद कानपुर देहात पुलिस ने लिखित परीक्षा एवं अभिलेखों के सत्यापन में उपलब्ध कराए गए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यालय के जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं ग्राम प्रधान द्वारा बिना फोटो के जारी किए गए प्रमाण पत्र की जांच के लिए लिखा है।

सीओ काे सौंपी जांच इसके बाद सीओ को मामले की जांच सौंपी गई। इस जांच में पाया गया कि पुलिस भर्ती-2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ध्रुव कुमार ने अपने रिश्तेदार विमल कुमार निवासी गढ़िया भदौल थाना बरनाहल जनपद मैनुपरी के फोटो लगाए थे। उसने धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठे दस्तावेज बनाकर पुलिस भर्ती परीक्षा में तम्मिलित होकर लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण में सफल घोषित हुआ है।