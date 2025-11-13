ईको वैन को देखकर हैरत में पड़ गए SDM, एक-एक कर निकले 21 स्टूडेंट्स... प्रधानाचार्य को लगाई फटकार!
जसराना के श्री अमर सिंह इंटर कॉलेज में एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान एक ईको वैन में 21 छात्रों को ठूंस कर बैठा पाया। उन्होंने प्रधानाचार्य को फटकार लगाई और सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेजने का आदेश दिया। प्रधानाचार्य ने जल्दी छुट्टी और वाहन की कमी को कारण बताया। एसडीएम ने वाहन के कागजात भी जमा करने के निर्देश दिए।
संवाद सहयोगी, जसराना। श्री अमर सिंह इंटर कॉलेज में निरीक्षण के दौरान ईको में 21 छात्र बैठे देखकर बुधवार को एसडीएम हैरत में पड़ गए। उन्होंने प्रधानाचार्य को मौके पर बुलाकर कडी चेतावनी देकर सभी बच्चों को सकुशल पहुंचाने का निर्देश दिया।
प्रधानाचार्य को मौके पर बुलाकर लगाई फटकार
एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला दोपहर में गहेरी स्थित श्री अमर सिंह इंटर कालेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक बिना नंबर की ईको खड़ी मिली, जिसमें 17 बच्चे अंदर बैठे हुए थे, जबकि चार बच्चे उसमें बैठने का प्रयास कर रहे थे। इतनी संख्या में ईको में बच्चे बैठे देख एसडीएम ने प्रधानाचार्य को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई।
सभी बच्चों को दो बार में सकुशल घर भिजवाया
प्रधानाचार्य ने बताया कि जल्दी छुट्टी होने एवं वाहन न होने के कारण बच्चों को भेजा जा रहा था। नया वाहन होने के कारण नंबर नहीं होने की बात कही। एसडीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए बच्चों को दो बार में घर भिजवाया। वाहन के कागज तहसील में शाम तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
