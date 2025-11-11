फिरोजाबाद: आगरा टूर पर जा रही स्कूली बस टूंडला में दुर्घटनाग्रस्त, बच्चे घायल
फिरोजाबाद के टूंडला में एक स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बच्चों को आगरा टूर पर ले जा रही थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद से बच्चों को लेकर आगरा टूर पर जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। बस में सवार छह बच्चे मामूली रूप घायल हैं। सूचना पर टूंडला पुलिस पहुंची और बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं दुर्घटना के बाद बच्चे काफी घबराए हुए हैं।
टूर पर जा रही थी स्कूल बस
शिकोहाबाद में शील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज की बस बच्चों को लेकर टूर पा जा रही थी। बच्चों के साथ स्कूल का स्टाफ भी बस में मौजूद था। बस टूंडला में हाईवे पर जरौली कट के पास पहुंची थी। तभी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई।
आसपास के लोग भागकर पहुंचे और बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला। छह बच्चे मामूली रूप से घायल थे। सूचना पर इंस्पेक्टर अंजीश कुमार पहुंचे। घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा
