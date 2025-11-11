फिरोजाबाद: आगरा टूर पर जा रही स्कूली बस टूंडला में दुर्घटनाग्रस्त, बच्चे घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद से बच्चों को लेकर आगरा टूर पर जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। बस में सवार छह बच्चे मामूली रूप घायल हैं। सूचना पर टूंडला पुलिस पहुंची और बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं दुर्घटना के बाद बच्चे काफी घबराए हुए हैं।

टूर पर जा रही थी स्कूल बस

शिकोहाबाद में शील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज की बस बच्चों को लेकर टूर पा जा रही थी। बच्चों के साथ स्कूल का स्टाफ भी बस में मौजूद था। बस टूंडला में हाईवे पर जरौली कट के पास पहुंची थी। तभी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई।