इंडियन बैंक में 2.41 करोड़ के गबन: 10 हजार का इनामी गिरफ्तार, छह आरोपितों को कोर्ट ने सुनाई है सजा
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। इंडियन बैंक की जसराना शाखा में ग्राहकों के खाते से 2.41 करोड़ के गबन के मामले में फरार चल रहे कन्नौज के 10 हजार के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार सुबह औछा रोड बड़ा गांव पुल के पास से घेरेबंदी करके पकड़ा गया है। वह आरोपित शाखा प्रबंधक का रिश्तेदार है। गबन की कुछ धनराशि उसके खाते में भेजी गई थी।
जसराना शाखा के प्रबंधक का है रिश्तेदार, बड़ा गांव पुल के पास से पकड़ा
इंस्पेक्टर जसराना राजेश पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में जांच के दौरान आरोपित शाखा प्रबंधक राघवेंद्र सिंह के रिश्तेदार सोमिल निवासी तिलकापुर थाना तालग्राम, कन्नौज का नाम सामने आया था। उस पर इनाम घोषित किया गया था। वह सोमवार सुबह 10 बजे बुलट से कहीं जा रहा था। तभी सूचना पर घेरेबंदी करके पकड़ लिया।
शुक्रवार को छह आरोपितों को न्यायालय ने सुनाई थी सजा
गबन के इस मामले में 27 मार्च को तत्कालीन अंचल प्रमुख की तहरीर पर पूर्व शाखा प्रबंधक और कैशियर जय प्रकाश सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान सोमेश के साथ आकाश, वीरबहादुर, प्रवीन कुमार, उसके पिता कुवंरपाल, रवीश, सुखदेव और नीलेश के नाम सामने आए। 31 मार्च को पुलिस ने कैशियर, आकाश, वीरबहादुर, प्रवीन व कुंवरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
जय प्रकाश को आजीवन कारावास
12 अप्रैल को एक अन्य आरोपित सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। राघवेंद्र सिंह और नीलेश हाईकोर्ट से जमानत पर है। सोमिल और रवीश की तलाश में पुलिस लगी थी। 19 दिसंबर को न्यायालय ने जय प्रकाश को आजीवन कारावास और अन्य आरोपितों को 10-10 वर्ष के कारावास और कुल 30.50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपितों के विरुद्ध जांच चल रही है।
