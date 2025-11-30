Language
    दो करोड़ लूट केस में रिमांड पर लुटेरे: घर के पास गड्ढे में छिपाई रकम, अलीगढ़-गजियाबाद से 16 लाख बरामद

    By Rajeev Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:22 AM (IST)

    मक्खनपुर में दो करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को रिमांड पर लिया। उनकी निशानदेही पर अलीगढ़ और गाजियाबाद में उनके घरों के पास गड्ढों में छिपे 16 लाख रुपये बरामद किए गए। यह लूट 30 सितंबर को हुई थी, जिसमें एक कंपनी के कर्मचारी से हाईवे पर दो करोड़ रुपये लूटे गए थे। पुलिस ने पहले भी पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 1.62 करोड़ रुपये बरामद किए थे।

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में लुटेरे।

    संवाद सूत्र, जागरण, मक्खनपुर। गुजरात की जीके कंपनी की कार से 30 सितंबर को दो करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपितों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इसके बाद उनकी निशानदेही पर अलीगढ़ और गाजियाबाद स्थित उनके घर के पास से गड्ढे में छिपाई गए कुल 16 लाख रुपये बरामद किए हैं।

    दोनों आरोपितों ने अपने घर के पास गड्ढे में छिपाई थी नकदी



    कंपनी के कानपुर ऑफिस से कार से चालक दो करोड़ रुपये लेकर आगरा आफिस जा रहा था। तभी हाईवे पर गांव घुनपई के पास दो कार से आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मारकर हथियारों के बल पर लूट की थी। पांच अक्टूबर को पुलिस टीम ने कुल पांच आराेपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनके पास से 1.62 करोड़ रुपये के अलावा अन्य सामान बरामद किया था।


    30 सितंबर की थी दो करोड़ की लूट, पांच अक्टूबर को जेल भेजे थे

    जेल भेजे गए आरोपितों में से तुषार निवासी मोहल्ला शिवपुरी निवाड़ी रोड मोदीनगर गाजियाबाद और दुष्यंत निवासी ओमनगर खैर अलीगढ़ ने वारदात से संबंधित नकदी को अन्य स्थानों पर छिपाए जाने की बात कबूली थी। पुलिस ने दोनों को शुक्रवार को 15 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था।

    सीओ शिकोहाबाद अरुण चौरसिया ने बताया कि तुषार की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से 100 कदम की दूरी पर खाली प्लाट में गड्ढे में दबे 10 लाख रुपये और दुष्यंत की निशानदेही पर खैर टेटीगांव रोड से झाड़ियों के बीच ईंट से दबे हुए छह लाख रुपये बरामद किए।