Firozabad: राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने गोवंशी का संरक्षण करने का किया आह्वान, भाईचारा व सौहार्द का दिया संदेश

राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने गोवंशी का संरक्षण करने का किया आह्वान

संवाद सहयोगी, फिरोजाबाद: गुरुवार को बकरीद के अवसर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों ने अनोखी पहल की। नमाज अदा करने के बाद गौशाला में गोवंशी की सेवा कर आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रखने का संदेश दिया। गोवंशी को पुष्प माला पहनाकर उनका पूजन किया और केले खिलाए। सुबह पौने आठ बजे ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हसन कादरी के नेतृत्व में पदाधिकारी गांधी पार्क स्थित गौशाला पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गोवंशी को पुष्पमाला पहनाई। इसके बाद केले खिलाए। समाज को गोवंशी का संरक्षण करना चाहिए- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना था कि बकरीद पर लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन हम गोवंशी की सेवा कर रहे हैं। गोवंशी की हत्या करने वाले लोग आपस में नफरत फैलाने का काम करते हैं। गोवंशी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी समाज को इसका संरक्षण करना चाहिए। गोवंशी की सेवा करने का उद्देश्य आपस में भाईचारा और सौहार्द कायम रखना है।

