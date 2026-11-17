जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर के गांधी पार्क के निकट स्थित श्रीरामचंद्र पालीवॉल हॉल में सोमवार दोपहर वीरांगना झलकारीबाई महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है।

हत्या, लूट और महिला अपराधों में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस शासन में लोगों के पैरों पर गोली मारी जा रही हैं। उनके मकानों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। पालीवॉल हॉल में हुए वीरांगना झलकारीबाई महाकुंभ में शामिल हुए सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यसभा सदस्य प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल दुर्गादल की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि कि मुख्यमंत्री हर तरफ उत्सव बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों के मकानों को गिरवाकर कब्जा कराया जा रहा है। जो लोग सनातन का अर्थ नहीं जानते। ऐसे लोगों को क्या ही समझाया जाए।