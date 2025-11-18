'जजों की ये स्थिति हो गई है कि...', आजम खान की सजा पर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान

एएनआई, फ‍िरोजाबाद। समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने आजम खान की सजा पर बड़ा बयान द‍िया है। उन्‍होंने आजम के खि‍लाफ साजि‍श क‍िए जाने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने जजों पर भी दबाव होने की बात कही है।



बता दें, 56 दिन खुली हवा में सांस के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बीते सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने छह वर्ष पुराने दो पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनते ही कोर्ट में मौजूद आजम खां और अब्दुल्ला के आंसू छलक आए थे। इसके बाद दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया। सजा होने के बाद आजम ने कहा मुझे क्या ही कहना है, अदालत का फैसला है, बेहतर है। गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है।