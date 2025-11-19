Language
    नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी ने लगाई फटकार, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बता पाए तय समय में कैसे बनवाएंगे स्मार्ट रोड?

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    फिरोजाबाद में नगर आयुक्त ने रसूलपुर क्षेत्र में बन रही स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया। कार्य की धीमी गति पर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को फटकार लगाई और समय पर कार्य पूरा न होने पर जुर्माने की चेतावनी दी। यह स्मार्ट रोड सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही है, लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा देरी की जा रही है।

    निरीक्षण के दौरान नगरा आयुक्त गुंजन द्विवेदी

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर आयुक्त ने मंगलवार शाम पांच बजे नालबंद से रसूलपुर तक चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा कि स्मार्ट रोड का कार्य निर्धारित समय में कैसे पूरा कराएंगे। इसका संतोषजनक जवाब न देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी दशा में कार्य समय पर पूरा करना है। अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

    नगर आयुक्त ने रसूलपुर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

     

    मुख्यमंत्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट योजना (सीएम ग्रिड) सीएम ग्रिड योजना में नगर निगम द्वारा नालबंद से रसूलपुर थाने तक दूसरे स्मार्ट रोड तैयार कराया जा रहा है। मेरठ की कार्यदायी संस्था प्रीती बिल्डकाम द्वारा एक वर्ष से करोड़ों के प्रोजेक्ट पर धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी शाम को रसूलपुर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की मौके पर प्रगति देखने पहुंची। उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज अत्री से कार्य पूरा करने के संबंध में जानकारी चाही, लेकिन वह उचित जवाब नहीं दे सके।

     

    संतोषजनक जवाब न देने पर लगाई फटकार, जुर्माना लगाने की चेतावनी

     


    उन्होंने सहायक और अवर अभियंता को निर्देश दिए कि वह स्वयं प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करेंगे। एक साथ होने वाले सभी कार्य पर पर्याप्त मजदूर और मशीनरी लगी है अथवा नहीं, यह देखेंगे। कार्य में तेजी लाने के लिए दिन-रात कार्य कराया जाए। प्रभारी मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि चार्ट के अनुसार प्रतिदिन कार्य की निगरानी की जाए। प्रत्येक दिवस लक्ष्य से कम कार्य होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए।

    प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होने पर तत्काल अवगत कराएं, जिससे उसका जल्द निदान कराया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोजेक्ट पर कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर फर्म के साथ संबंधित जेई और एई के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रभारी मुख्य अभियंता आशीष शुक्ला, सहायक अभियंता प्रेमपाल सिंह, जेई मुनिदेव आदि उपस्थित रहे।