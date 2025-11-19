नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी ने लगाई फटकार, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बता पाए तय समय में कैसे बनवाएंगे स्मार्ट रोड?

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर आयुक्त ने मंगलवार शाम पांच बजे नालबंद से रसूलपुर तक चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा कि स्मार्ट रोड का कार्य निर्धारित समय में कैसे पूरा कराएंगे। इसका संतोषजनक जवाब न देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी दशा में कार्य समय पर पूरा करना है। अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर आयुक्त ने रसूलपुर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण मुख्यमंत्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट योजना (सीएम ग्रिड) सीएम ग्रिड योजना में नगर निगम द्वारा नालबंद से रसूलपुर थाने तक दूसरे स्मार्ट रोड तैयार कराया जा रहा है। मेरठ की कार्यदायी संस्था प्रीती बिल्डकाम द्वारा एक वर्ष से करोड़ों के प्रोजेक्ट पर धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी शाम को रसूलपुर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की मौके पर प्रगति देखने पहुंची। उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज अत्री से कार्य पूरा करने के संबंध में जानकारी चाही, लेकिन वह उचित जवाब नहीं दे सके।

संतोषजनक जवाब न देने पर लगाई फटकार, जुर्माना लगाने की चेतावनी

उन्होंने सहायक और अवर अभियंता को निर्देश दिए कि वह स्वयं प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करेंगे। एक साथ होने वाले सभी कार्य पर पर्याप्त मजदूर और मशीनरी लगी है अथवा नहीं, यह देखेंगे। कार्य में तेजी लाने के लिए दिन-रात कार्य कराया जाए। प्रभारी मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि चार्ट के अनुसार प्रतिदिन कार्य की निगरानी की जाए। प्रत्येक दिवस लक्ष्य से कम कार्य होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए।