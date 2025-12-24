Language
    फिरोजाबाद में हीटर पर खाना बना रही गर्भवती जिंदा जली, आठ ससुरालीजन पर दहेज हत्या का केस

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    फिरोजाबाद के मटसेना गांव में हीटर से खाना बनाते समय करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए आठ ससुरालियों ...और पढ़ें

    राधा का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हीटर पर खाना बना रही गर्भवती जिंदा जल गई। मटसेना के गांव लेखराजपुर में मंगलवार सुबह हुई इस घटना से अफरातफरी मच गई। ससुरालीजन शव पड़ा छोड़ भाग गए। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने आठ ससुरालीजन पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे मायके वाले, ससुराली फरार


    मक्खनपुर के गांव जाफराबाद निवासी 22 वर्षीय राधा की शादी दो वर्ष पूर्व लेखराजपुर में प्रेम कुमार खेसे हुई थी। मंगलवार सुबह आठ बजे राधा बिजली के हीटर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान हीटर में करंट आने से राधा की जलकर मृत्यु हो गई। स्वजन ने देखा तो चीखपुकार मच गई। पड़ोसियों की सूचना पर पिता रतन सिंह और अन्य स्वजन पहुंचे। उनका आरोप था कि राधा के पैरों में हीटर से जलने के निशान थे। ससुराल वालों ने जलाकर मारा है। सूचना पर पुलिस पहुंची।

    ससुराल वालों पर लगाया दहेज का आरोप

    रतन सिंह ने बताया कि ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 15 दिन पहले भी मारपीट की थी। तब थाने में समझौता हुआ था। बेटी की जलाकर हत्या के बाद पति और ससुराल वाले फरार हो गए। बेटी सात माह की गर्भवती थी।

    थानाध्यक्ष विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हीटर से खाना बनाते समय करंट से झुलसकर मृत्यु की बात सामने आई है। पीएम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।