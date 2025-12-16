ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पॉलिटेक्निक की छात्रा फंदे से लटकी, तड़पता देखकर उड़ गए घरवालों के होश
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। ब्लैकमेल कर रकम वसूली से परेशान पॉलिटेक्निक छात्रा ने फंदे से लटककर जान देने का प्रयास किया। सोमवार सुबह आठ बजे स्वजन ने देखा तो फंदा काटकर नीचे उतारा। छात्रा की सांसें चल रही थीं। उसे आनन-फानन में सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया है। वहां उसकी हालत गंभीर है। वेंटीलेटर पर रखा गया है।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में वेंटीलेटर पर चल रहा है उपचार
थाना दक्षिण में मुहल्ला हिमांयूपुर निवासी कारोबारी की 17 वर्षीय बेटी पालीटेक्निक प्रथम वर्ष की छात्रा है। स्वजन ने उसे पैसे अधिक खर्च करने को लेकर फटकार लगाई थी। सोमवार सुबह आठ बजे वह अपने कमरे में गई और फंदे से लटक गई। गनीमत रही कि समय रहते स्वजन ने देख लिया और फंदा काटकर नीचे उतारा। इसके बाद उसे लेकर सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे।
पिता ने बताया कि छात्रा को किया जा रहा था ब्लैकमेल
जहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर पर रखा गया है। छात्रा के पिता ने बताया कि उसके मोबाइल की जांच में पता चला है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रकम वसूली कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया है।
इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अधिक पैसे खर्च करने पर स्वजन द्वारा डांटने के बाद छात्रा द्वारा ऐसा कदम उठाने की बात सामने आई है। हालत में सुधार होने पर छात्रा का बयान लिया जाएगा।
