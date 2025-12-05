Language
    फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, चोरी के मामले था वांछित

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    फिरोजाबाद के रामगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह बदमाश चोरी के एक मामले में वा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रामगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात 12 बजे इंडस्ट्रीयल एरिया से मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल है। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

    पकड़े गए आरोपित के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की दो कान की बाली, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल फोन व चोरी के 1500 रुपये बरामद हुए हैं। 18 नवंबर की रात दो घरों में हुई चोरी के मामले में उसकी तलाश थी।

    एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रतापनगर सैलई निवासी रजनीश उर्फ मोनू भारती 18 नवंबर की रात दोस्त की शादी में आगरा गया था। वह दूसरे दिन लौटा तो घर में चोरी हुई थी। जानकारी पर पता चला कि उसके घर से 20 मीटर की दूरी पर मंजू के घर में भी चोरी हुई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी थी।

    जांच के दौरान इंदल निवासी रायभा थाना अछनेरा जनपद आगरा, अजयपाल उर्फ अज्जू निवासी सैलई और विक्की का नाम सामने आया है। बुधवार रात पुलिस ने विक्की को घेरेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की एक जोड़ी बाली, आधार कार्ड और 1150 रुपये बरामद हुए।

    पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में लगी थी। तभी इंस्पेक्टर संजीव दुबे को सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र रामगढ़ की झाड़ियों ने दो चोर माल का बटवारा करने के लिए जुटे हैं। पुलिस टीम ने घेरेबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। जिसमें इंदल के पैर में गोली लगी और गिर पड़ा।

    जबकि उसका साथी अजयपाल उर्फ अज्जू भाग निकला। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि इंदल पर आगरा में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट के एक दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं बरेली और फिरोजाबाद में एक-एक मामला दर्ज है।