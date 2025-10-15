डिग्री कॉलेज के पिंक रोजगार मेले में 16 कंपनियों ने लिया हिस्सा, इतनी छात्राओं को मिला रोजगार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। महात्मा गांधी बालिका डिग्री कालेज में बुधवार को प्लेसमेंट सेल और जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। महिला शक्ति को समर्पित मेले में 260 महिलाओं और छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 150 को कंपनियों में रोजगार मिला।

प्राचार्या प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय ने बताया कि मेले में दूसरे कालेजों की छात्राएं भी शामिल हुई थीं। एलआईसी समेत 16 कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा ने किया। विधायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं।

मेयर ने किया छात्राओं का उत्साहवर्धन अपनी योग्यता को पहचानते हुए हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराने के लिए बेटियां आगे बढ़ें। मेयर कामिनी राठौर ने मेले को महत्वपूर्ण बताते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे मेले महिलाओं को समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करते हैं।