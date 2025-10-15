Language
    डिग्री कॉलेज के पिंक रोजगार मेले में 16 कंपनियों ने लिया हिस्सा, इतनी छात्राओं को मिला रोजगार

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    फिरोजाबाद के महात्मा गांधी बालिका डिग्री कॉलेज में पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 260 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। इस मेले में 150 छात्राओं को रोजगार मिला। विधायक मनीष असीजा और मेयर कामिनी राठौर ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। 

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। महात्मा गांधी बालिका डिग्री कालेज में बुधवार को प्लेसमेंट सेल और जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। महिला शक्ति को समर्पित मेले में 260 महिलाओं और छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 150 को कंपनियों में रोजगार मिला।

    प्राचार्या प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय ने बताया कि मेले में दूसरे कालेजों की छात्राएं भी शामिल हुई थीं। एलआईसी समेत 16 कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा ने किया। विधायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं।

    मेयर ने किया छात्राओं का उत्साहवर्धन

    अपनी योग्यता को पहचानते हुए हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराने के लिए बेटियां आगे बढ़ें। मेयर कामिनी राठौर ने मेले को महत्वपूर्ण बताते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे मेले महिलाओं को समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करते हैं।

    कार्यक्रम संयोजक डा. संध्या द्विवेदी और सह संयोजक समाज शास्त्र विभाग की प्रभारी डा. प्रिया सिंह ने बताया कि मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न निजी क्षेत्रों से जोड़ना और उन्हें स्वरोजगार तथा कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना था। जिला सेवायोजन अधिकारी खुशबू शाक्य, कालेज के अध्यक्ष डीएन शर्मा, सचिव सतीश चंद्र गुप्ता, मंडल सचिव अनूप चंद्र जैन एडवोकेट, उद्योगपति देवीचरण अग्रवाल, प्रमोद कुमार सिरौठिया, डा. वैभव जैन, विशाल पाठक आदि उपस्थित रहे।