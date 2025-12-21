मेमू और सीमांचल एक्सप्रेस के चेकिंग से मची खलबली: दो अवैध वेंडर पकड़े, गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से वसूला जुर्माना

संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के निर्देशन में शनिवार को टूंडला से अलीगढ़ तक दो ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 50 यात्रियों को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया। वहीं, गंदगी फैलाने पर दो यात्रियों पर भी जुर्माना लगाया गया। दो अवैध वैंडर पकड़े गए।

टूंडला से अलीगढ़ के बीच हुई चेकिंग, मची खलबली मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सुबह टूंडला-पुरानी दिल्ली मेमू और दोपहर में सीमांचल एक्सप्रेस में चेकिंग की गई। इसमें बिना टिकट यात्रा करते मिले लोगों से 18,760 रुपये और गंदगी फैलाने वाले दो यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।