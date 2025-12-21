Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेमू और सीमांचल एक्सप्रेस के चेकिंग से मची खलबली: दो अवैध वेंडर पकड़े, गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से वसूला जुर्माना

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    शनिवार को टूंडला से अलीगढ़ तक ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 50 यात्रियों को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूला गया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    टिकट चेकिंग।

    संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के निर्देशन में शनिवार को टूंडला से अलीगढ़ तक दो ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 50 यात्रियों को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया। वहीं, गंदगी फैलाने पर दो यात्रियों पर भी जुर्माना लगाया गया। दो अवैध वैंडर पकड़े गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टूंडला से अलीगढ़ के बीच हुई चेकिंग, मची खलबली

    मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सुबह टूंडला-पुरानी दिल्ली मेमू और दोपहर में सीमांचल एक्सप्रेस में चेकिंग की गई। इसमें बिना टिकट यात्रा करते मिले लोगों से 18,760 रुपये और गंदगी फैलाने वाले दो यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

    दो अवैध वैंडर पकड़े, गंदगी फैलाने पर दो पर जुर्माना

    सीमांचल एक्सप्रेस से दो अवैध वेंडर समोसा एवं चाय बेचते हुए पकड़ गए। उन्हें आरपीएफ के सिपुर्द किया गया है। चेकिंग के दौरान ट्रेन के जनरल कोच में सिग्नेचर ब्रांड के पानी की 384 बोतलें 32 कार्टन में रखी मिलीं। इनमें बिक्री ट्रेनों में नहीं हो सकती। इन्हें भी जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान आरपीएफ के जवान भी उपस्थित रहे।