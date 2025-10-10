फिरोजाबाद में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, कई मजदूर मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी
फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन के निकट निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से कई मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर पांच मजदूरों को मलबे से निकाला, जिनमें दो की हालत गंभीर है। जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टूंडला रेलवे स्टेशन के निकट गुरुवार रात नौ बजे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा शटरिंग के साथ गिर गया। इस दौरान नीचे काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। चीखपुकार के बीच स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने पांच मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, इनमें दो की हालत गंभीर है।
पूरे सर्किल के फोर्स के साथ एसपी सिटी, तहसील की टीम और कई एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं। डीएम और एसएसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया।
अहाता शोभाराम के पास अप यार्ड में ओवरब्रिज का निर्माण कई महीनों से चल रहा है। पिलर खड़े होने के बाद गुरुवार से लेंटर डालने का काम शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार रात नौ बजे 16 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान शटरिंग गिरी और उसके साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिर गया।
तेज आवाज होने से आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। इंस्पेक्टर अंजीश कुमार के साथ ही तहसीलदार राखी शर्मा मौके पर पहुंचीं और स्थानीय लोगों के सहयोग से मजदूरों को निकलवाना शुरू किया। तीन मजदूरों को एफएच मेडिकल कालेज और दो को ट्रामा सेंटर भिजवाया।
कुछ देर बाद डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दो जेसीबी मंगाकर मलबा हटवाना शुरू कराया। डीएम ने बताया कि पांच घायलों को अस्पताल भेजा गया है। राहत कार्य जारी है।
प्रयागराज रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है। जांच के बाद संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
ये हुए घायल:
32 वर्षीय जितेंद्र और 20 वर्षीय विकास, कलुआ निवासी चितावरी चंदपा, हाथरस को भर्ती कराया गया है। साहिल निवासी मनहेरा सहारनपुर, समीर निवासी मदहोपुर सहारनपुर का उपचार चल रहा है।
