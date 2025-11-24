Language
    साधु का दिया छल्ला बुजुर्ग ने प्राइवेट पार्ट में पहना, धन के लालच में लगाया जान का दावं; सर्जन ने बचाई जान

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    फिरोजाबाद में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने साधु द्वारा दिए गए छल्ले को निजी अंग में पहन लिया, जिससे यूरिन का प्रवाह रुक गया और सूजन आ गई। परिजन उन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर ले गए, जहां सर्जन ने बड़ी मुश्किल से छल्ला निकालकर उनकी जान बचाई। वृद्ध ने बताया कि साधु ने धन-धान्य की कमी न होने की बात कही थी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। छोटी छपैटी में 65 वर्षीय वृद्ध ने शनिवार रात अपने निजी अंग पर लोहे का छल्ला चढ़ा लिया। जिससे यूरिन का प्रवाह रुक गया। धीरे-धीरे निजी अंग में काफी सूजन आ गई। रविवार सुबह सात बजे स्वजन उन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आए। वहां सर्जन ने बड़ी मुश्किल से छल्ला निकाल कर वृद्ध की जान बचाई।

    सूजन आने के साथ रुक गया यूरिन का प्रवाह


    वृद्ध की अपने मुहल्ले के पास स्टेशनरी की दुकान है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे वह दुकान पर थे। इस बीच एक साधु वेशधारी उनके पास आया। छल्ला देते हुए उसने कहा कि वह इसे अंगुली में पहन लेंगे तो घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहेगी। रात नौ बजे उन्होंने अंगुली के बजाय निजी अंग में छल्ला चढ़ा लिया, जिसे फिर वह उतार नहीं पाए।

    सरकारी ट्रामा सेंटर के सर्जन ने निकाला छल्ला

    देर रात सूजन आने के साथ उन्हें असहनीय दर्द होने लगा। सर्जन आरपी सिंह ने पहले छल्ले को लोहे के ब्लेड से काटने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर जैल लगा कर किसी तरह निकाला। उन्होंने बताया कि छल्ला न उतरने पर वृद्ध की जान भी जा सकती थी।