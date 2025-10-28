सिरफिरे ने तुड़वाई छात्रा की शादी, मंगेतर से कहा- बरात लाया तो गोली मार दूंगा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक निजी विश्वविद्यालय में परास्नातक की छात्रा की शादी सिरफिरे ने मंगेतर को धमकी देकर तुड़वा दी। इतना ही नहीं आरोपित ने उसे धमकाया कि बरात लेकर आया तो गोली मार दूंगा। शादी टूटने से निराश युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तब जाकर रामगढ़ थाने में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

रामगढ़ में एक मुहल्ला निवासी पीड़िता छात्रा ने तहरीर दी है कि आरोपित विजय उर्फ कार्तिक निवासी ग्राम कोडर, थाना फरिहा उसे विश्वविद्यालय आने-जाने के दौरान रास्ते में परेशान करता था। इतना ही नहीं वह शादी का दबाव बनाता था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था।