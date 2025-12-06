दो बीघा जमीन के विवाद में ताऊ की हत्या: भतीजे को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। न्यायालय ने दो बीघा जमीन की खातिर कुल्हाड़ी से हमला कर ताऊ की हत्या करने के दोषी भतीजे को शुक्रवार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना जसराना थाना क्षेत्र के पचवा गांव में एक जून 2020 की दोपहर में हुई थी।

घर के बाहर एक जून 2020 को दोपहर में कुल्हाड़ी से हमला कर की थी हत्या पचवा निवासी वादी दीपक राघव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके बाबा राजबहादुर सिंह ने अपने हिस्से की जमीन में से एक जून 2020 को दो बीघा जमीन उसके नाम किया था, जिसका विरोध उनके सगे भतीजे रामू सिंह ने तहसील में बैनामा के समय किया था। तहसील से जब वह घर लौटे तो बाबा को बाहर वाले कमरे में खाना खिला कर लिटा दिया, थोड़ी देर बाद दोपहर 2.30 बजे चीख पुकार होने पर वह अपनी पत्नी और पिताजी के साथ कमरे में से बाहर आए तो देखा कि रामू सिंह कुल्हाड़ी से बाबा राजबहादुर सिंह पर प्रहार कर रहा था। लोगों को बाहर आते देख वह भाग गया।