स्कूल में कक्षा एक छात्रा को बंद कर चले गए शिक्षक, बदहवास हो गई थी मासूम, बीएसए ने बिठाई जांच
फिरोजाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। कक्षा एक की एक छात्रा को स्कूल में बंद करके शिक्षक चले गए। तीन घंटे बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पार्षद और प्रधानाचार्य को सूचना दी गई, जिसके बाद स्कूल का ताला खोलकर उसे निकाला गया। परिजनों ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दक्षिण क्षेत्र के हिमायूंपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को शिक्षक-शिक्षिकाएं कक्षा एक की छात्रा को बंद कर चले गए। वह तीन घंटे बंद रही। उसके घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने तलाश की। पार्षद और प्रधानाचार्य को फोन किया गया। इसके बाद ताला खोल कर उसे बाहर निकाल कर स्वजन के सिपुर्द किया गया। इस दौरान स्वजन ने हंगामा कर शिक्षकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बीएसए ने मामले की जांच बिठा दी है।
सीएल जैन कालेज के पीछे स्थित प्राथमिक विद्यालय में मुहल्ले के ही निवासी मजदूर सोनू की छह वर्षीय बेटी सोनाक्षी कक्षा एक में पढ़ती है। दोपहर तीन बजे स्कूल का स्टाफ स्कूल बंद कर चला गया। मासूम सोनाक्षी स्कूल के अंदर ही बंद रह गई।
करीब एक घंटे तक छात्रा स्कूल में रोती-चिल्लाती रही, उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
भाजपा पार्षद नीटू शर्मा और प्रधानाचार्य दिनेश कुमार भी पहुंच गए। पुलिस की उपस्थिति में स्कूल खाेल कर छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एक युवक ने वीडियो बनाने का प्रयास किया, उसे धमकी दी गई। मासूम बदहवास स्थिति में थी।
बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच करा कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना दक्षिण के इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने घटना की जानकारी से इन्कार किया है।
प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने बताया कि मासूम कक्षा में सो गई थी। अवकाश के समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस मामले में बीएसए आशीष पांडेय ने स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
