50 साल बाद मिले 52 दोस्त, NCR इंटर कॉलेज की एल्युमिनाई मीट में ताजा हुईं स्कूल की यादें
टूंडला के एनसीआर इंटर कॉलेज में 50 साल बाद एल्युमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 52 पुराने दोस्त डिजिटल तकनीक के माध्यम से मिले और स्कूल के दिनों की यादों को ताजा किया। पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए, भजनों का आनंद लिया और साथ में भोजन किया। मुख्य अतिथि अमित आनंद ने पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी को अवर्णनीय बताया।
संवाद सहयोगी, टूंडला। डिजीटल युग में तकनीकि के माध्यम से 50 वर्ष बाद देश-दुनिया से आए 52 दोस्त फिर से मिले तो स्कूल वाले दिन याद आ गए। रविवार को एनसीआर इंटर कालेज में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। जहां एल्युमनाई मीट में गेट-टू-गेदर होकर सेलिब्रेशन किया गया। बचपन के दोस्तों ने खूब ठहाके लगाए। एक-दूसरे को गले लगाया, तो आंखें नम हो गईं।
एल्युमिनाई मीट का आयोजन पूर्व छात्र प्रभात कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि रेलवे के उप मुख्य यातायात प्रबंधक अमित आनंद रहे। उन्होंने कहा कि पुराने दोस्तों से मिलकर जो खुशी मिलती है। उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस दौरान बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े पूर्व छात्रों ने अपने अनुभवों, स्कूलों में खेलकूद व अध्ययन के दौरान अध्यापकों की पुरानी स्मृतियोंं को साझा किया। भजनों का आनंद लिया।
इसके बाद आगरा रोड स्थित किशन होटल पर सभी ने एक साथ भोजन का स्वाद लिया। प्रधानाचार्य एमपी सोनकर ने कहा कि 50 साल बाद स्कूल के मंच पर आकर मिलना अपने आप में अलग अनुभव है। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य राकेश सिंह, पीएस बैरवा, श्याम बिहारी, राजीव कुमार, बीएल कुमावत, सूर्यदेव, उमेश दुबे, हरेंद्र कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे।
