50 साल बाद मिले 52 दोस्त, NCR इंटर कॉलेज की एल्युमिनाई मीट में ताजा हुईं स्कूल की यादें

संवाद सहयोगी, टूंडला। डिजीटल युग में तकनीकि के माध्यम से 50 वर्ष बाद देश-दुनिया से आए 52 दोस्त फिर से मिले तो स्कूल वाले दिन याद आ गए। रविवार को एनसीआर इंटर कालेज में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। जहां एल्युमनाई मीट में गेट-टू-गेदर होकर सेलिब्रेशन किया गया। बचपन के दोस्तों ने खूब ठहाके लगाए। एक-दूसरे को गले लगाया, तो आंखें नम हो गईं।

एल्युमिनाई मीट का आयोजन पूर्व छात्र प्रभात कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि रेलवे के उप मुख्य यातायात प्रबंधक अमित आनंद रहे। उन्होंने कहा कि पुराने दोस्तों से मिलकर जो खुशी मिलती है। उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस दौरान बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े पूर्व छात्रों ने अपने अनुभवों, स्कूलों में खेलकूद व अध्ययन के दौरान अध्यापकों की पुरानी स्मृतियोंं को साझा किया। भजनों का आनंद लिया।