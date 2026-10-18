फिरोजाबाद में नेचुरल गैस हुई सस्ती, दीपावली से पहले उद्योगों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली से पहले कारखानों में प्रयोग होने वाली नेचुरल गैस सस्ती होने से उद्यमियों को थोड़ी राहत मिली है। गेल गैस लि. की ओर से शुक्रवार देर शाम 15 दिन की खपत के आधार पर 47.66 रुपये प्रति घनमीटर की दर से उद्यमियों को मेल पर बिल भेजे गए हैं।

राजा का ताल से लेकर मक्खनपुर तक नेचुरल गैस से 200 कांच व चूड़ी इकाइयां संचालित हैं। इनमें प्रतिदिन 15 लाख घनमीटर नेचुरल गैस खर्च होती है। गेल गैस लि. द्वारा 15 दिन की खपत के आधार पर उद्यमियों को बिल उपलब्ध कराए जाते हैं।

पिछले कुछ माह से हो रही थी लगातार वृद्धि गैस की दरों में पिछले कुछ माह से निरंतर वृद्धि की जा रही थी। एक अक्टूबर को 51.35 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब बिल भेजे गए थे। गैस की दरों में अचानक 5.66 रुपये अप्रत्याशित वृद्धि होने से उद्यमियों में खलबली मच गई थी। इसके बाद उद्यमियों ने कांच और चूड़ी की दरों में पांच से 10 रुपये तक वृद्धि की गई थी।