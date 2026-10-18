एमएलसी चुनाव 2026: 22 को आगरा से रवाना होंगी 75 पार्टियां, 23 को मतदान; वोटिंग के लिए जरूरी दस्तावेज

जागरण संवाददाता, आगरा। एमएलसी चुनाव की तैयारियों को शनिवार दोपहर अंतिम रूप दिया गया। सूरसदन प्रेक्षागृह में मतदान कार्मिक प्रथम, द्वितीय और तृतीय का दूसरा प्रशिक्षण हुआ। इसमें मतदान के तरीके और बैलेट बाक्स को सील करने सहित अन्य अहम जानकारियां दी गईं। कर्मचारियों को बताया कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही कोई भी मतदाता मतदान कर सकेगा।

22 अक्टूबर की सुबह साढ़े 10 बजे 75 पोलिंग पार्टियां फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी से रवाना होंगी। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा मतदान डीएम मनीष बंसल ने कहा कि विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन की प्रक्रिया सामान्य लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन से भिन्न होती है। इसमें बैले, जिसमें ईवीएम के स्थान पर मतपत्र एवं मतपेटिका का प्रयोग किया जाता है। निर्वाचन सामग्री को लापरवाही पूर्वक कहीं छोड़ने, फेंकने अथवा किसी भी सामग्री के गुम होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

सूरसदन प्रेक्षागृह में मतदान कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, इसलिए प्रत्येक कार्मिक सामग्री प्राप्त करने से लेकर उसे निर्धारित स्थल पर जमा कराने तक पूरी सतर्कता बरते। मतदान खत्म होने के बाद बैलेट बाक्स को सील कर गल्ला मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा कराना होगा। मतदाता को वरीयता अंकित करने के लिए निर्धारित बैंगनी स्केच पेन ही उपलब्ध कराया जाए।

प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पीठासीन अधिकारी संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान मौजूद रहे। पांच मिनट में भूल गए पाठ प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों से 25 सवाल पूछे गए। यह सवाल मतदान प्रक्रिया से संबंधित थे। कई कर्मचारी सवाल के जवाब भूल गए। प्रक्रिया के बारे में ऐसे कर्मचारियों को फिर से समझाया गया।