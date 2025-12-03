Firozabad News: जमीन विवाद में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, फावड़े से हमला कर हत्या
संवाद सहयोगी, जागरण. नारखी (फिरोजाबाद)। भूमि विवाद में बेटे ने मां की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। सिकंदरपुर कोटला के निकट बहेरनपुर गांव में मंगलवार रात आठ बजे हुई वारदात से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने खेतों में कॉबिंग करके आरोपित बेटे को पकड़ लिया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
नारखी के बहोरनपुर में मंगलवार रात हुई वारदात
नारखी में गांव बहोरनपुर निवासी हर्ष दो भाइयों और तीन बहनों में बड़ा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जबकि मां 50 वर्षीय मिथिलेश देवी पति की मृत्यु के सात वर्ष पहले से अपने मायके आंबेडकर नगर, एटा में रहती थीं। पिता की मृत्यु के बाद से हर्ष ही छोटे भाई-बहनों की देखभाल करता था। मंगलवार शाम को वह बहोरनपुर स्थित खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी मां मिथिलेश देवी अपने रिश्ते के भतीजे आकाश निवासी बरथरा,फरिहा के साथ बाइक से खेत पर पहुंची।
आरोपित बड़े बेटे से पुलिस कर रही पूछताछ
आकाश ने बताया कि बुआ मिथिलेश देवी बेटे से मिलने पहुंची थीं तभी हर्ष ने गुस्से में मां के सिर पर फावड़े से चार वार कर हत्या कर दी। सूचना पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ टूंडला अंबरीश कुमार, थानाध्यक्ष राकेश गिरी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आरोपित की तलाश में पुलिस ने खेतों में कांबिंग की। एक घंटे बाद खेतों में छिपे हर्ष को हिरासत में ले लिया गया। मामले में आकाश की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।
एसपी सिटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह में बेटे ने मां पर फावड़े से हमला कर हत्या की बात सामने आई है।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आई थीं मिथिलेश
हर्ष के पिता ललित कुमार ने तीन वर्ष पूर्व फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां गांव की प्रधान थी। पति की मृत्यु के बाद मिथिलेश पारिवारिक जमीन में हिस्सा चाहती थी। लेकिन बेटे मां को पिता की मृत्यु की वजह मानते थे। इस वजह से उनसे नाराज रहते थे। वह उन्हें हिस्सा नहीं देना चाहते थे। जबकि मिथिलेश ग्राम प्रधान से पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने के लिए परेशान थी। कई दिन से प्रधान को फोन कर रही थी।
मंगलवार को भी उसने प्रधान से बात की थी। इतना ही नहीं दोपहर में बेटे हर्ष को मिथिलेश ने फोन कर मिलने के लिए कहा था। इस पर हर्ष ने उसे खेत पर पर बुलाया था। हर्ष ने मां से कहा था कि किसी को साथ लेकर मत आना। यही वजह है कि आकाश कुछ दूर पर खड़ा हो गया था।
