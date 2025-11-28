मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैंगिंग करने के आरोप में 5 सीनियरों को निकाला

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों से परिचय के नाम पर रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रों ने आनलाइन एंटी रैगिंग सेल पर शिकायत की। कालेज प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के बाद पांच सीनियर छात्रों को एक माह के लिए कालेज से निष्कासित कर दिया है।

प्राचार्य डा. योगेश गोयल ने बताया कि छात्रावास में रहने वाले सत्र-2025 के चार छात्रों ने एंटी रैंगिग सेल में अलग-अलग तिथियों ने आनलाइन शिकायत की थी। एंटी रैगिंग सेल में आरोपित चार छात्रों के नाम सामने आए। समिति ने पीड़ित छात्रों के साथ सुरक्षा गार्डों और छात्रावास कर्मचारियों के भी लिखित बयान लिए।

आरोप सही पाए गए इसमें एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र प्रयांशु जायसवाल, रितिक तिवारी, उज्ज्वल त्यागी, शिवा चौधरी तथा एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र रितेश मित्तल पर आरोप सही पाए गए। उक्त छात्रों ने जूनियर छात्रों से परिचय के नाम पर अभद्र व्यवहार किया था। समिति ने पांचों छात्रों को 27 नवंबर से अगले एक माह तक के लिए कालेज से निष्कासित कर दिया है।