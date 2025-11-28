Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैंगिंग करने के आरोप में 5 सीनियरों को निकाला

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस जूनियर छात्रों से परिचय के नाम पर रैगिंग किए जाने की शिकायत सामने आई है। पीड़ितों ने ऑनलाइन एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज की। प्रारंभिक जांच के बाद कॉलेज प्रशासन ने पांच सीनियर छात्रों को एक माह के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों से परिचय के नाम पर रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रों ने आनलाइन एंटी रैगिंग सेल पर शिकायत की। कालेज प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के बाद पांच सीनियर छात्रों को एक माह के लिए कालेज से निष्कासित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     प्राचार्य डा. योगेश गोयल ने बताया कि छात्रावास में रहने वाले सत्र-2025 के चार छात्रों ने एंटी रैंगिग सेल में अलग-अलग तिथियों ने आनलाइन शिकायत की थी। एंटी रैगिंग सेल में आरोपित चार छात्रों के नाम सामने आए। समिति ने पीड़ित छात्रों के साथ सुरक्षा गार्डों और छात्रावास कर्मचारियों के भी लिखित बयान लिए।

    आरोप सही पाए गए

    इसमें एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र प्रयांशु जायसवाल, रितिक तिवारी, उज्ज्वल त्यागी, शिवा चौधरी तथा एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र रितेश मित्तल पर आरोप सही पाए गए। उक्त छात्रों ने जूनियर छात्रों से परिचय के नाम पर अभद्र व्यवहार किया था। समिति ने पांचों छात्रों को 27 नवंबर से अगले एक माह तक के लिए कालेज से निष्कासित कर दिया है।

    इस अवधि की होने वाली परीक्षाओं में पांचों छात्रों को बैठने की अनुमति दी गई है, लेकिन परीक्षा के समय भी छात्रावास परिसर और केंद्रीय पुस्तकालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कालेज प्रशासन ने आरोपित छात्रों के अभिभावकों को दो दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। प्राचार्य ने बताया कि किसी भी स्तर पर रैगिंग क्षम्य नहीं है। कालेज परिसर में अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।