युवक के साथ गई किशोरी की मथुरा में सड़क हादसे में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, नारखी। युवक के साथ गई किशोरी की मथुरा के महावन क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका मथुरा में उपचार चल रहा है। शनिवार को किशोरी का शव गांव लाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से वहां फोर्स तैनात रहा। अंतिम संस्कार के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी तैनात रहे।

थाना उत्तर के टापाखुर्द निवासी करन गुरुवार शाम चार बजे नारखी क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले गया। स्वजन को जानकारी हुई तो पिता ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी।