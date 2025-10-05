Language
    शौच के बहाने खेत में गया दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड, हथकड़ी सहित हुआ फरार; पुलिस महकमे में मची खलबली

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    फिरोजाबाद में दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस ने उसे रकम बरामदगी के लिए ले जाते समय लापरवाही बरती। शौच के बहाने वह हथकड़ी समेत भाग गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीमें उसकी तलाश कर रही हैं।

    दो करोड़ की लूट का सरगना पुलिस अभिरक्षा से भागा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दो करोड़ की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करने में पुलिस ने जिस मुस्तैदी का परिचय दिया। रविवार दोपहर उतनी ही लापरवाही का नमूना पेश किया। मक्खनपुर क्षेत्र में शौच के बहाने हाईवे किनारे खेत में गया मास्टरमाइंड थाना प्रभारी और फोर्स के सामने से हथकड़ी सहित ओझल हो गया।

    इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पूरे जिले में नाकाबंदी कर चेकिंग कराई गई, लेकिन शाम तक उसका कुछ पता नहीं चला।

    कानपुर-आगरा हाईवे पर मक्खनपुर क्षेत्र के गांव घुनपई में 30 सितंबर की सुबह गुजरात की जीके कंपनी की कार से बदमाशों ने दो करोड़ रुपये का कैश लूट लिया था। बदमाश कार चालक को भी बंधक बनाकर ले गए थे। बाद में उसे एक्सप्रेसवे पर छोड़ गए।

    एक अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की छह टीमों मामले का पर्दाफाश करने में जुट गईं। शनिवार दोपहर उन्हें सफलता भी मिल गई। अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के गांव अरनी निवासी नरेश और उसके पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

    इनके पास से एक करोड़ की रकम सहित अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार नरेश इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना और मास्टर माइंड है। उस पर दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कई मुकदमे दर्ज हैं।

    इसके बाद भी उसे रकम बरामदगी को ले जाते समय लापरवाही बरती गई। पुलिस के अनुसार नरेश से और रकम बरामद होने की उम्मीद थी। उसने पूछताछ में बताया था कि लूटी गई कुछ रकम उसने हाईवे के किनारे ही झाड़ियों में छिपा दी है।

    इसलिए दोपहर एक बजे थाना प्रभारी मक्खनपुर चमन शर्मा तीन सिपाहियों के साथ उसे खेड़ा गणेशपुर गांव के पास ले गए थे। उसके हथकड़ी लगी थी। गाड़ी से उतरते ही उसने पेट में दर्द होने और शौच जाने के लिए कहा।

    थाना प्रभारी ने बताया कि वह शौच के लिए बाजरा के खेत के पास बैठा था। इस दौरान सिपाही ने हथकड़ी का दूसरा हिस्सा छोड़ दिया था।

    इसका लाभ उठाकर नरेश पलक झपकते ही खेतों में गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।

    इसकी जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद नाकेबंदी कर हाईवे और प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग शुरू कराई गई। रोडवेज बसों को भी चेक किया गया, लेकिन रात आठ बजे तक उसका कहीं पता नहीं चला।

    मास्टरमाइंड नरेश रात में भी दो-तीन बार शौच के लिए गया था। हमें उससे और रकम बरामद होने की उम्मीद थी। इसीलिए पुलिस टीम उसे ले गई थी। वहां से पुलिस का चकमा देकर भाग गया। उसकी तलाश के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। - सौरभ दीक्षित, एसएसपी।