    321 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, हिंदू और मुस्लिम युवक-युवतियों को मिले जीवनसाथी

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    एक सामूहिक विवाह समारोह में 321 जोड़ों ने एक साथ शादी की, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के युवक-युवतियां शामिल थे। इस कार्यक्रम ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया। यह सामूहिक विवाह कई परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया।

    कमला नगर स्थित सद्भावना पार्क में आयोजित समारोह में विवाह की रस्में पूरी करते नवयुगल।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विकास भवन के पीछे स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी में रविवार सुबह से माहौल बदल गया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादियां करने के लिए हिंदू और मुस्लिम जोड़े सज-संवर कर अपने स्वजन के साथ पहुंचे। हजारों लोगों की भीड़ इस समारोह में शामिल हुई।

    प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। कुल 321 जोड़े एक साथ जीवन के बंधन में बंधे। एक ओर विप्रजन ने मंत्रोच्चारण के बीच 252 हिंदू जोड़ों की शादी कराई, वहीं दूसरी ओर मौलवियों ने 69 जोड़ों का निकाह कराया।


    सुबह साढ़े नौ बजे मंत्री जयवीर सिंह ने समारोह में पहुंचकर कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गरीब परिवारों को विवाह की चिंता से मुक्ति मिली है। 2024-25 में वधू के परिवार की अधिकतम आय सीमा दो लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है। पहले वधू के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते थे, जबकि इस वर्ष 60 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं।

    यह सरकार की गरीबों के प्रति चिंता को दर्शाता है। इसके बाद शादी की परंपराएं शुरू हुईं। फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से सभी जोड़ों की बायोमैट्रिक कराई गई। सभी जोड़ों को गहनों के साथ गृहस्थी का सामान भी भेंट किया गया।

    इस अवसर पर मेयर कामिनी राठौर, टूंडला विधायक प्रेम पाल धनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, डीएम रमेश रंजन, सीडीओ शत्रोहन वैश्य, एडीएम विशु राजा, एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी केएम सिंह और पीडी डीआरडीए सुभाष चंद्र त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

    मंत्री ने किया योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास


    मंत्री ने योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी किया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में 47.46 लाख की लागत से चार मल्टीपर्पज हाल और दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 8573.38 लाख की लागत से ग्रामीण संपर्क मार्ग, खेल मैदानों और पार्क निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। राजकीय इंटर कालेज नसीरपुर में 65.32 लाख की लागत से अतिरिक्त कक्ष के निर्माण का उद्घाटन भी किया गया। इसके बाद मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।