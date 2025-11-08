पुलिस ने UP के इस जिले में धार्मिक स्थानों पर लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटवाए
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जिले में धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। धार्मिक स्थलों पर लगे तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर शनिवार को भी हटवाए गए। इसके लिए शनिवार को एसपी सिटी के नेतृत्व में रामगढ़ क्षेत्र में अभियान चलाया गया।
एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रामगढ़ पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत धार्मिक स्थलों पर लगे तेज ध्वनि वाले आठ लाउड स्पीकर को हटवाया। इसके अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को इस प्रकार नियंत्रित किया गया कि वह प्रतिष्ठान की सीमा से बाहर न जाए।
यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण को कम करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा।
गैंग्स्टर का आरोपित किया गिरफ्तार
लाइनपार पुलिस गैंग्स्टर एक्ट में वांछित आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार रात घर से पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष रमित आर्या ने बताया कि पूर्व में चार आरोपितों के विरुद्ध गैंग्स्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक आरोपित आकाश कुमार निवासी रामनगर पुलिस चौकी के पीछे वाली गली थाना लाइनपार को गिरफ्तार किया गया है। सरगना समेत फरार तीन आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। (वि)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।