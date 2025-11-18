निर्दयी निकला पिता, चार साल के बेटे को जहर देकर मारा था, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। चार वर्ष के बेटे की जहर देकर हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर 18 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला साढ़े तीन वर्ष पुराना है।

मक्खनपुर थाने में 19 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बच्चे के नाना लक्ष्मीशंकर ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुनील कुमार निवासी शाहदरा चुंगी, बजरंग पेट्रोल पंप के पास एत्माददौला, आगरा के साथ 11-12 वर्ष पूर्व की थी। दोनों के दो बेटी और दो बेटा ईशू और डेबिट थे।

दामाद नशे का आदी था। वह आए दिन बेटी और बच्चों को मारता-पीटता था। वह कहता था कि बेटे उसके नहीं हैं। इसलिए वह इन्हें मार डालेगा। इस पर बेटी बच्चों के साथ तीन वर्ष तक मायके में रही। इसके बाद दामाद आया और पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कहकर साथ ले गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह फिर से परेशान करने लगा। इस पर बेटी के कहने पर वह दोनों बेटों को अपने साथ ले आए।

18 अप्रैल की रात सुनील घर आया और रात में खाने के बाद वह छत पर सोने चला गया। दोनों बच्चे भी सो गए। रात में तीन बजे सुनील उठ कर जाने लगा। जब उसे रोका गया तो वह नहीं माना और चला गया। 19 अप्रैल को सुबह आठ बजे तक डेविट नहीं उठा तो उसे हिलाया-डुलाया। इसके बाद पता चला कि वह मर चुका है।