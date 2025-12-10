Language
    यूपी के इस इलाके में महंगी होने वाली है जमीन, पांच से 12 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    फिरोजाबाद में नए साल से पहले जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सदर तहसील क्षेत्र में सर्किल रेट 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ने पिछल ...और पढ़ें

    पांच से 12 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं जमीन की सर्किल रेट
    -सदर तहसील क्षेत्र में सर्वे के आधार पर तैयार किया गया प्रस्ताव
    -प्रस्तावित दरों पर 16 दिसंबर तक लोग दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
    जासं, फिरोजाबाद: नए साल की शुरुआत से पहले, कृषि, घरेलू भूमि, मकान, दुकान और व्यवसायिक भवनों की खरीद महंगी होने जा रही है। सदर तहसील क्षेत्र में जमीन की सर्किल रेट में पांच से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की योजना बनाई गई है। जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित दरें तैयार की हैं, ताकि जमीन खरीदने वालों पर अधिक भार न पड़े।
    हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा जमीन की सर्किल दरें बढ़ाई जाती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सबसे अधिक खरीद-फरोख्त होती है। सदर तहसील क्षेत्र में कोटला रोड, जलेसर रोड, राजा का ताल, उसायनी, मौढ़ा, कनेटा, दरबई, मटसेना आदि क्षेत्रों में तेजी से प्राइवेट कालोनियों का विकास हो रहा है। इसके साथ ही, बड़ी भूमि खरीदकर प्लाटिंग का कार्य भी जारी है। पिछले वर्ष अधिवक्ताओं के विरोध के बावजूद, नवंबर में नए सर्किल रेट लागू किए गए थे। अब एक वर्ष बाद, जिला प्रशासन ने फिर से सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है।
    उप निबंधक प्रथम जंगल बहादुर शुक्ल ने बताया कि सदर तहसील क्षेत्र में सर्वे के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पांच से सात प्रतिशत, अर्द्धनगरीय क्षेत्र में आठ से 10 और शहरी क्षेत्र में 10-12 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सर्किल रेट सभी उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध हैं। इस पर 16 दिसंबर तक लोग अपनी आपत्तियां दे सकते हैं। माह के अंत तक नई सर्किल दरें लागू हो जाएंगी।
