दीपावली के त्योहार पर मिठास घोलेगी कानपुर की खील, हरियाणा और जसवंत नगर से भी खेप ला रहे कारोबारी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली पर्व खील और बतासे के बिना अधूरा माना जाता है। पूजा में भी इनका उपयोग होता है। इनकी बाजार में शरद पूर्णिमा से ही बिक्री शुरू हो गई है। कानपुर से आने वाली खील की खास मांग है। इसके अलावा इटावा के जसवंत नगर, हरियाणा, मध्य प्रदेश के डबरा और प्रदेश के अन्य नगरों से भी तरह-तरह की खील लाई जा रही है।

दीपोत्सव आठ नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ के बाद लोगों ने दीपावली की खरीदारी शुरू कर दी है। इस दिन घरों और प्रतिष्ठानों में खील-खिलौनों से पूजन होता है। थाना दक्षिण के निकट पुरानी तहसील, कोटला मोहल्ला, रामनगर और संतनगर सहित कई क्षेत्रों में दुकानें सज गई हैं।

दीपावली से दो दिन पहले कोटला रोड, जलेसर रोड, रानीवाला मार्केट और सुहाग नगर सहित अन्य इलाकों में खील-खिलौने, बतासे और पट्टी के अस्थायी फड़ भी सजाए जाते हैं। यहां लोग भीड़भरे बाजार की अपेक्षा आसानी से खरीदारी कर सकते हैं।

दुकानों पर खील 100 से 150 रुपये तक बिक रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 रुपये तक महंगी है। चीनी की पट्टी और बतासे 100 से 120 रुपये, जबकि खिलौने 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं। त्योहार में अभी आठ दिन शेष होने के कारण खील-खिलौने खरीदने के लिए कम ग्राहक पहुंच रहे हैं।